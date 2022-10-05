البورصة المصرية تغلق الأربعاء على أداء متباين لمؤشراتها والخميس إجازة

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها ، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات 941 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.88% عند 10010 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.61% ليسجل 2215 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.35% عند مستوى 3156 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 941 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 46 سهما من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 67، وبقي 78 دون تغيير.

البورصة المصرية إجازة الخميس بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر

البورصة المصرية

وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد 6 أكتوبر المجيد على أن يستأنف التداول اعتبارا من الأحد القادم.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وحجم تداولات بلغت مليار جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الإثنين على هبوط متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وحجم تداولات 915 مليون جنيه على الأسهم، كذلك أغلقت جلسة الأحد على هبوط مماثل بحجم تداولات 724 مليون جنيه.

وتوقع خبراء في سوق المال أن تسجل البورصة المصرية أداء عرضيًّا مائلًا للهبوط، الأسبوع الحالى، فى ظل استمرار تأثرها بالأوضاع السلبية للأسواق العالمية، وغياب المحفزات والأخبار الجوهرية الداعمة.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق المحلية تعانى غياب المحفزات والأخبار الداعمة، متابعًا أن الصعود الانتقائي يهيمن على قطاع البتروكيماويات.

ولفت إلى وجود بعض العوامل الإيجابية التى ظهرت مؤخرًا، ومنها تراجع مبيعات الأجانب فى سبتمبر الماضى، فضلًا عن الحركة الشرائية القوية من المؤسسات المحلية.

ورجح أن يتحرك “EGX30” فى نطاق عرضى مائل للهبوط بين 9500 و10000 نقطة على المدى القصير، متابعًا: أن المزيد من التراجع لسهم البنك التجارى الدولى سيؤدى إلى ضغوط إضافية على المؤشر.