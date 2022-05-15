البورصة المصرية تغلق الأحد على هبوط جماعى بحجم تداولات 732 مليون جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات مصرية وعربية، وحجم تداولات بلغت 732 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.36% عند 10534 نقطة، كما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.42%، ليسجل 1825 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.69% إلى 2766 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 732 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 30 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 85، وبقي 76 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى، على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات أجنبية وحجم تداولات 957 مليون جنيه على الأسهم.

وخسر رأس المال السوقى حوالى 15 مليار جنيه، ليُنهى تعاملات الأسبوع الماضى عند 700 مليار مقارنة مع 715 مليارا فى مستهل تعاملاته.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة لحركة عرضية متذبذبة خلال الأسبوع

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يتوقع محللون فنيون أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى، حركة عرضية بين مستويات الدعم 10750 ومقاومة 11200 نقطة، بضغط استمرار حالة التذبذب فى الأسواق العالمية.

من جانبه، قال حسام عيد مدير الاستثمار فى شركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية» إن «الرئيسى» اختتم تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع متخليًا عن مستوى دعم وهو 10800 نقطة، مغلقا عند 10678.9 نقطة نتيجة استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع بالأسهم القيادية.

وتوقع أن تشهد البورصة خلال الأسبوع الجارى حركة عرضية مائلة للتذبذب، على أن تبدأ فى مستهل تعاملات الأسبوع ارتدادة بالقرب من مستوى الدعم مستهدفة اختبار مستوى المقاومة الرئيسى وهو 10800 نقطة باختراقه والاستقرار أعلا، وقد يستعيد «الرئيسى» مستوى 11000 نقطة مرة أخرى.

وأشار إلى أنه فى حالة ظهور عمليات جنى أرباح مؤقتة بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة قد يختبر «الرئيسى» ويستقر عند مستوى الدعم 10800 نقطة.

وقال سميرعزمى، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «بلوم لتداول الأوراق المالية” إن مؤشرات البورصة المصرية تسير منذ فترة فى اتجاه عرضى بين مستويات 10750 و11200 نقطة.

وتوقع استمرار تلك الحركة المتذبذبة خلال الأسبوع الجارى، بضغط استمرار التحركات غير المستقرة بالأسواق العالمية أيضًا، موضحًا أن حركة المؤشر ستظل جيدة طالما استمر تحركه أعلى 10350 نقطة.

ونصح متعاملى البورصة المصرية فى الوقت الراهن، بتفعيل مستويات حد إيقاف الخسائر للأسهم والتداول السريع دون الاحتفاظ بالورق المالى فترات طويلة.