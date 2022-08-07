البورصة المصرية تغلق الأحد على صعود قوى تجاوز 4% لمؤشر EGX70

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين بحجم تداولات بلغ 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.8% عند 10123 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 4.08%، ليسجل 1989 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 3.1% مسجلًا 2923 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.8 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 123 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 16 وبقي 53 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى على صعود صاروخي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب بحجم تداولات 2.4 مليار جنيه على الأسهم.

تعيين محمد فريد رئيس البورصة المصرية للقيام بأعمال الرقابة المالية

موظفو البورصة المصرية يحتفلون بتعيين محمد فريد رئيسا للرقابة المالية

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 353 لسنة 2022 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 7 أغسطس 2022.

وتكلف الدكتور محمد فريد صالح برئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017.

ويشغل الدكتور فريد حاليًا منصب رئيس الاتحاد اليورو آسيوي للبورصات وذلك بالانتخاب، وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، وعضو مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية.

واحتفل العاملون في البورصة المصرية اليوم الأحد بالدكتور محمد فريد بعد صدور قرار رسمى بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية.

وقال د. محمد فريد خلال كلمته إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا كبيرا بين جميع المؤسسات العاملة في المجال ، كما تقدم بالشكر والتقدير لأسرة البورصة المصرية عل ما قدموه من جهد وتعاون وإيثار خلال فترة توليه رئاسة البورصة.

وأوصى فريد فرق العمل بالبورصة باستمرارية العمل على النهج الذي تم اتباعها على مدار الخمس سنوات الماضية في مختلف الملفات حتى تتبوأ البورصة المصرية مكانتها، وفقا لبيان صحفى اليوم الأحد.