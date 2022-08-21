البورصة المصرية تغلق الأحد على صعود قوي بحجم تداولات 1.2 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود قوي لمؤشراتها ، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، بحجم تداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 2.43% عند 10339 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.68%، ليسجل 2195 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.9% مسجلًا 3152 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 111 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 27، وبقي 55 دون تغير.

البورصة المصرية : مبيعات الأجانب سجلت 796 مليون جنيه الأسبوع الماضي

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس ، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب بحجم تداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 796 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 9.6% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا البيع أيضا بقيمة 20.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 12 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا 1.8% إلى 681.7 مليار جنيه.

وتصدَّر قطاع العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة تداولات بلغت 1.86 مليار جنيه، كما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثاني بقيمة 955.6 مليون جنيه.