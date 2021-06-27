بورصة وشركات

البورصة المصرية تغلق الأحد على صعود جماعي وقيم تداولات 1.2 مليار جنيه

البورصة المصرية تغلق جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها
رجب عزالدين 5:07 م, الأحد, 27 يونيو 21 5:07 م, الأحد, 27 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات قدرها 1.2 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.25% عند 10305 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.23 % إلى 2334 نقطة، فى حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% إلى 3302 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

اقرأ أيضا  «جي جلوبال» توقع عقد تسويق لشركة الهندسية للأعمال الكهروميكانيكية

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 92 سهمًا من إجمالى 195 متداولًا، بينما هبط 75، وبقي 28 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع الماضى) على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات قدرها 1.2 مليار جنيه.

البورصة المصرية: مبيعات الأجانب تركزت في 8 قطاعات الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية اتجاها بيعيا صافيا الأسبوع الماضي، يتركز في 8 قطاعات أساسية شملت الخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية.

اقرأ أيضا  «مارجينز العقارية» تنوى ضخ 50 مليون جنيه بمشروعاتها في العاصمة الإدارية خلال 2021

ووفقا لتقرير البورصة المصرية، كان نصيب المستثمرين الأجانب من تعاملات البورصة المصرية 9.1%، بصافي مبيعات 111.7 مليون جنيه، فيما استحوذ المستثمرون المحليون على 83.3%، بصافي مشتريات 14 مليون جنيه، والعرب 7.6%، بمشتريات قيمتها 97.7 مليون جنيه.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البورصة المصرية تسجيل الأجانب مبيعات في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 21.8 مليون جنيه، وفي قطاع موارد أساسية قيمتها 54.88 مليون جنيه، وقطاع الرعاية الصحية بقيمة 14.3 مليون جنيه، والبنوك بقيمة 29.29 مليون جنيه.

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 24-6-2021

كما اتجه الأجانب أيضا للبيع في قطاعات خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة 19.9 مليون جنيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بقيمة 21.35 مليون جنيه، وطاقة وخدمات مساندة بقيمة 11.30 مليون جنيه، وقطاع ورق ومواد تعبئة بقيمة 956 مليون جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

ملف الكاتب رجب عزالدين

اقرأ أيضاً

حازم مغازي: 400 ألف عميل في «أمان» بنسبة تعثر 2.1%

أماني عوض 5:01 م, الأحد, 27 يونيو 21

وليد حسونة: ربط التصنيف الائتماني بسداد الأقساط أحد بدائل «إيصال الأمانة»

أحمد علي 4:55 م, الأحد, 27 يونيو 21

حازم مغازي: تشكيل لجنة لبحث بدائل «إيصال الأمانة» في ضمانات عمليات التقسيط

أحمد علي 4:50 م, الأحد, 27 يونيو 21

أحمد زهران : نعتزم طرح M.L.F في البورصة لتسهيل عملية الدخول والخروج

أحمد علي 4:42 م, الأحد, 27 يونيو 21

وليد حسونة : «كورونا» ساعد في تحسين ترتيب شركات مجموعة هيرميس

فاطمه امام 4:34 م, الأحد, 27 يونيو 21

حازم مغازي: توجه مكثف من البنوك للاستثمار في التمويل الاستهلاكي والدفع الإلكتروني

أحمد علي 4:26 م, الأحد, 27 يونيو 21