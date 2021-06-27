البورصة المصرية تغلق الأحد على صعود جماعي وقيم تداولات 1.2 مليار جنيه

البورصة المصرية تغلق جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات قدرها 1.2 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.25% عند 10305 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.23 % إلى 2334 نقطة، فى حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% إلى 3302 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 92 سهمًا من إجمالى 195 متداولًا، بينما هبط 75، وبقي 28 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع الماضى) على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات قدرها 1.2 مليار جنيه.

البورصة المصرية: مبيعات الأجانب تركزت في 8 قطاعات الأسبوع الماضي

البورصة المصرية

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية اتجاها بيعيا صافيا الأسبوع الماضي، يتركز في 8 قطاعات أساسية شملت الخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية.

ووفقا لتقرير البورصة المصرية، كان نصيب المستثمرين الأجانب من تعاملات البورصة المصرية 9.1%، بصافي مبيعات 111.7 مليون جنيه، فيما استحوذ المستثمرون المحليون على 83.3%، بصافي مشتريات 14 مليون جنيه، والعرب 7.6%، بمشتريات قيمتها 97.7 مليون جنيه.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البورصة المصرية تسجيل الأجانب مبيعات في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 21.8 مليون جنيه، وفي قطاع موارد أساسية قيمتها 54.88 مليون جنيه، وقطاع الرعاية الصحية بقيمة 14.3 مليون جنيه، والبنوك بقيمة 29.29 مليون جنيه.

كما اتجه الأجانب أيضا للبيع في قطاعات خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة 19.9 مليون جنيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بقيمة 21.35 مليون جنيه، وطاقة وخدمات مساندة بقيمة 11.30 مليون جنيه، وقطاع ورق ومواد تعبئة بقيمة 956 مليون جنيه.