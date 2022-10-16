البورصة المصرية تغلق الأحد على صعود جماعى بحجم تداولات 935 مليون جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة الأحد، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وحجم تداولات 935 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.81% عند 10048نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.61%، ليسجل 2186 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 1.56% عند 3125 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 935 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 106 أسهم من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 25، وبقي 64 دون تغيير

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات تجاوز مليار جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة لحركة عرضية خلال الأسيوع مع شح السيولة

البورصة المصرية

يتوقع خبراء تحليل فني أن تظل البورصة المصرية رهن تحركات عرضية ضيقة في نطاق 9600 و10000 نقطة، وفي انتظار مزيد من التحركات للعملة حتى استقرار سعر الصرف.

وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن السوق تواجه منطقة عرضية في نطاق 9650 و10000 نقطة، وسط ضعف واضح للسيولة، في ظل حالة ترقب لأسعار الفائدة محليًا وعالميًا، وتذبذب أسعار الصرف.

ورجحت رانيا يعقوب مزيدًا من التذبذب في حركة المؤشر السبعيني، نتيجة هيمنة الأفراد على تعاملاته، موصية المستثمرين بالبعد عن الشراء الهامشي في المرحلة الراهنة لاستغلاله فيما بعد، متوقعة حركة انتقائية على أسهم قطاع البتروكيماويات والأسمدة.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن “الثلاثيني” يتحرك عرضيًا في نطاق 9600 و10000 نقطة، طالما ظل سعر الجنيه على وضعه الحالي، ولم تستقر حركته.

ولفتت إلى أن السوق تعاني شح السيولة مع احتفاظ المستثمرين بها، ترقبًا لما سيحدث بشأن سعر الصرف.

وأشارت إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة تشهد عمليات مضاربة، ومن ثم يتحرك مؤشر egx70 في مستوى 2155 و2200 نقطة.