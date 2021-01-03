البورصة المصرية تغلق أول جلسة فى العام على نفس مستوى 2020

أغلق المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية تعاملات الأحد (أول جلسة فى العام )، على نفس المستوى الذى شهده بنهاية جلسة الخميس الماضى ،آخر يوم فى عام 2020.

واستقر مؤشر Egx30 الرئيسى عند مستوى 10845 نقطة فى ختام الجلسة بعد حالة تأرجح بين الصعود والهبوط منذ الافتتاح وحتى الإغلاق.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.73% إلى 2160 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.67% إلى 3118 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 873 مليون جنيه تقريبا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 82 سهما من إجمالي 183 متداولًا، بينما هبط 52، وبقي 49 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (آخر يوم في عام 2020) على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات بلغ 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط مؤشر Egx30 بنسبة 0.21% ليصل إلى 10845 نقطة. بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.66% إلى 2145 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.33% إلى 3097 نقطة.

نعيم للبحوث تتوقع أداء البورصة المصرية فى 2021

البورصة المصرية

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم البحوث بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية أمامها فرص لاستعادة المكاسب، والعودة للصعود، العام الجارى، بشرط تلبية احتياجات السوق من الطروحات الجديدة ذات الجودة التى تجذب مستثمرين، ورؤوس أموال جديدة للسوق.

وأضاف النمر في تصريحات لـ”المال” أن EGX30 أمامه مستهدفات تتراوح بين 14000 و14100 نقطة العام الجارى، ما يسمح له بتعويض الخسائر التى شهدها فى 2020.

وحول تحركات سهم البنك التجارى الدولى المهيمن على الوزن النسبى الأعلى بمؤشر EGX30، أكد النمر، أن التطرق إلى التحركات المستقبلية، للسهم يقودنا للحديث مجددا عن حاجة السوق للطروحات، بهدف توزيع الوزن النسبى للمؤشر الرئيسي EGX30 بدلا من تمركزه فى سهم واحد.

وأوضح أن ما يؤثر على تحركات سهم CIB خلال العام الجارى ، عاملين، الأول؛ قدرته على زيادة أرباحه سنويا، والثانى؛ سياسة توزيع الأرباح، وذلك فى ظل حفاظه على سياسة تتنوع بين التوزيع النقدى، وأسهم زيادات رأس المال، وهل سيكون هناك إعادة نظر فى سياسة توزيع الأرباح؟

واستبعد النمر، ارتفاع مستويات المخصصات للبنك العام الجارى، لافتا إلى أن ذلك سيدعم تحركات السهم، لتحقيق زيادة في قيمته ليصل إلى مستويات 70 جنيها.

وأضاف النمر، أن قطاع الإسكان سيحقق أداء جيداً خلال عام 2021، مدعوما بتحركات حزمة من الأسهم القيادية على المؤشر القطاعى للعقارات، تشمل بالم هيلز، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وفى المقابل أكد رئيس قسم البحوث بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن قطاع الأغذية سيشهد تماسكا مرتبطا بقدرة الشركات على تحقيق توسعات، وانعكاس ذلك على الإيرادات، والأرباح.

وعلى صعيد قطاع الكيماويات، والبتروكيماويات رجح النمر أداء جيدا لسهمى، أموك، وسيدى كرير، فى ظل توقعات أن العام 2021، سيحمل أوضاعا أكثر ملاءمة تدعم الشركتين.