البورصة المصرية تغلق أسبوعًا متقلبًا على صعود جماعي لمؤشراتها

أغلقت البورصة المصرية تعاملات أسبوع متقلب على صعود جماعي لمؤشراتها بنهاية جلسة الخميس، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات بلغ 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.43% عند 10642 نقطة، كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.14% عند 2763 نقطة، بينما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.42% عند مستوى 3722 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 125سهمًا من إجمالي 196 سهمًا متداولًا، بينما هبط 18 ، وبقي 53 دون تغير.

حركة البورصة المصرية على مدار جلسات الأسبوع

وأغلقت البورصة المصرية، جلسة الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها خلافا لثلاث جلسات سابقة، وسط اتجاه شرائى للعرب، وحجم تداولات بلغ 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الثلاثاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم، وسبق أن أغلقت جلستى الأحد والاثنين على هبوط أيضا.

كما اختتمت جلسة الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.19 مليار جنيه، وأنهت جلسة الأحد، على هبوط أيضا بقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن الضغوط واصلت هيمنتها على مؤشرات البورصة المصرية خلال الـ5 جلسات الماضية، مشيرةً أن التمكن من الارتداد أعلى مستوى 10450 نقطة سيفتح باب للصعود قُرب مستوى 10850 نقطة.

ولفتت نعيم إلي أن تراجع المؤشر ادني المستوى الدعم 10350 نقطة سوف يدفع بها لمزيد من التراجع نحو 10100 نقطة، و نصحت بشكل عام مستمرين البورصة المصرية بالانتقائية خلال الفترة الحالية .

وتوقع خبراء سوق المال فى وقت سابق ،استمرار هيمنة الأداء العرضى على السوق، وسط تحركات انتقائية إيجابية لأسهم بعض القطاعات، واستمرار عمليات المضاربة، ومشتريات المستثمرين العرب.

ورجحوا حدوث تحركات عرضية فى مستويات 10800 و11300 نقطة للمؤشر الثلاثينى، مع حركة تجميع بالأسهم صاحبة مضاعفات الربحية الجيدة.