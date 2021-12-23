البورصة المصرية تغلق أسبوعًا متقلبًا على صعود جماعي بجلسة الخميس

أغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وبيعي للأجانب، وقيم تداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.07% عند 11755 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.88% مسجلا 2191 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة9175% ليسجل 3232 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون و العرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة .

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 104 سهم من إجمالي199 متداولة، بينما هبط 33، وبقي 62 دون تغيير.

حركة مؤشرات البورصة المصرية من الأحد إلى الأربعاء

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على صعود جماعي لمؤشراتها ، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت مليار جنيه على الأسهم،كما أغلقت جلسة الثلاثاء على صعود ملحوظ بقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على هبوط ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب بحجم تداولات مليار جنيه على الأسهم، وكذلك أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعي، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وشرائي للمصريين، وقيم تداولات ضعيفة على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق اتجاه المؤشر الرئيسى إلى مستوى 11800 نقطة خلال الأسبوع الحالى، بدعم تحول المستثمرين نحو الأسهم القيادية، ودخول سيولة من صفقة استحواذ تحالف الدار على السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك».

ويرى الخبراء أن ما سيدعم موقف السوق الفترة المقبلة هو حسم الملفات التى أثرت بشدة عليه الفترة الماضية، وأبرزها الضرائب، إلى جانب هدوء حالة المضاربات التى سادت السوق الفترة الماضية.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد عملية تجميع حاليًا مع الأخبار الإيجابية التى شهدتها الفترة الماضية، وأبرزها طرح حصة %10 من شركة أبوقير للأسمدة حصلت عليها صناديق استثمار عربية وأجنبية، وتنفيذ صفقة استحواذ الدار الإماراتية على شركة سوديك بنحو 6 مليارات جنيه.

وتابع أن هناك اتجاهًا قويًا من المستثمرين نحو الأسهم القيادية، ما يُمثل أمرًا إيجابيًا ومحفزًا للسوق، خاصة عقب سيطرة الأسهم الصغيرة وحركة المضاربات لفترة طويلة.