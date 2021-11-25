البورصة المصرية تغلق أسبوعا مضطربا على صعود جماعى وEGX70 يرتفع 2.5%

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الاسبوع) على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب وبيعى للمصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.69% عند مستوى 11431 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.51 % ليسجل 2082 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.28% إلى 3059 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون و الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 111 سهما من إجمالي 196 متداولة، بينما هبط 15، وبقي 70 دون تغيير.

حركة مؤشرات البورصة المصرية من جلسة الأحد إلى الأربعاء

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعى خفيف لمؤشراتها بعد جلستين صاعدتين، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وشرائي للعرب والأجانب.

بينما أغلقت جلستى الثلاثاء و الاثنين على صعود جماعي لمؤشراتها، فى حين أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعي لمؤشراتها وانخفاض حاد لمؤشر EGX70 إلى 3.56% .

توقّع محللون فنيون أن تختبر البورصة منطقة المقاومة 11400- 11500 نقطة فى جلسة اليوم، فى ظل الأداء المتذبذب الذى تشهده الأسهم القيادية خلال هذه الفترة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم القابضة، إن البورصة المصرية فى محاولة حاليًّا لإعادة اختبار مستوى المقاومة عند 11500 نقطة.

ورسم سيناريوهات تحرك البورصة عند ذلك المستوى، موضحًا أنه إذا تمكّن «EGX30» من تخطّي مقاومة 11500 نقطة لأعلى سوف يعزز من فرص الصعود نحو 11700 نقطة، أما فى حالة العكس فسيتجه المؤشر للتراجع وصولًا لمستوى 11230 نقطة.

وأشار إلى أن التراجع دون مستوى 11230 نقطة سوف يؤدي لمواصلة المؤشر حركته الهابطة نحو 11000 نقطة، ونصح متعاملي البورصة بشكل عام بالانتقائية على الأسهم خلال الفترة الراهنة.

من جانبه قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن السوق أنهت تعاملات أمس على هبوط شبه جماعى؛ نتيجة الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية.

وقال إن المؤشر يختبر حاليًّا مستوى 11400 نقطة، بينما يأتى الأداء المتباين لأغلب الأسهم القيادية من التحرك العرضي بين مستوى المقاومة الرئيسى وهو 11400 وبين مستوى الدعم الرئيسى 11200، متوقعًا استمرار تلك الحركة المتذبذبة لحين انتهاء فترة التجميع والشراء بالأسهم القيادية.