البورصة المصرية تغلق آخر جلسة قبل عيد الأضحى على صعود جماعى لمؤشراتها

أغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس (آخر جلسة قبل عيد الأضحى) على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وحجم تداولات 547 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.09% عند 8764 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.47%، ليسجل 1693 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.22% مسجلا 2484 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 547 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة .

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 86 سهمًا من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 22، وبقي 81 دون تغيير.

البورصة المصرية أجازة خمسة أيام بمناسبة عيد الأضحى

البورصة المصرية

وقررت إدارة البورصة اعتبار إجازة عيد الأضحى خمسة أيام تبدأ من الأحد وتنتهى الخميس الموافق 14 يوليو الحالي، على أن يستأنف التداول اعتبارًا من الأحد 17 يوليو.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وحجم تداولات 486 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت البورصة جلسة الثلاثاء على أداء متباين وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وبيعي للأجانب، بحجم تداولات 953 مليون جنيه على الأسهم.

بينما شهد يوم الإثنين جلسة دامية فى ظل مبيعات أجنبية قوية على الأسهم القيادية؛ خاصة البنك التجاري الدولي، وضعف للقوى الشرائية، مما عزَّز النظرة التشاؤمية للسوق والمشهد الضبابي الذي تشهده حاليًّا.