أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس (آخر جلسة قبل رمضان )،على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين وحجم تداولات بلغ 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.01% عند 11238 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38%، ليسجل 1910 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.22% إلى 2893 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع ، بينما اتجه العرب و الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة .

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 50 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 66 سهما، وبقي 75 دون تغيير.

حركة البورصة المصرية من جلسة الأحد إلى الأربعاء

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 967 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت مليار جنيه على الأسهم،كما أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات بلغت مليار جنيه على الأسهم.

وتوقعت بنوك استثمار محلية فى وقت سابق، أن تحاول البورصة المصرية التماسك حاليا قُرب مستوى المقاومة 11700 نقطة، مؤكدين أن القدرة على التماسك وتجاوزهُ لأعلى سيدفعها نحو 12000 ثم 12070 نقطة.

وأضافت وحدة التحليل الفني في شركة “نعيم القابضة” أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يحاول التماسك قُرب مستوى المقاومة 11700 نقطة، يدفعها للصعود نحو 12000 ثم 12065 نقطة.

وأوضحت “نعيم” في تقريرها البحثي أن هذه الرؤية تظل قائمة طالما مازال المؤشر متماسكًا أعلى من 11585 نقطة، ناصحًا المتعاملين بالانتقائية.

وقالت وحدة التحليل الفني لدى “مباشر”، إن المؤشر ارتفع بشكل كبير الأسبوع الماضي ووصل إلى المستهدف عند 11950 نقطة، و تجاوزه ببضع نقاط قبل التراجع عند 11709 نقطة.

ولفتت إلي أن المؤشر يحاول التماسك قرب المستوى الحالي، كما أن تجاوزهُ سيدفع للتحرك نحو 12070 نقطة .

على جانب آخر، قالت إن مستوى 12070 نقطة، هو الاختبار الحقيقي للمؤشر وللسوق ككل، كما أن الاختراق المؤكد لهذا المستوى مصحوب بأحجام تداول جيدة، يغير النظرة قصيرة الأجل لنظرة إيجابية من الناحية الفنية.

فيما توقعت أن يستمر التداول بشكل سريع في السيطرة على السوق، وتظل منطقة الدعم 11400-11300 هي مستويات حماية الأرباح.