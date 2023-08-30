البورصة المصرية تغرم شركة «بلتون المالية» 30 ألف جنيه

غرمت إدارة البورصة المصرية اليوم، شركة بلتون المالية القابضة حوالي 30 ألف جنيه لعدم إلتزمها بالمادة 46 و 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

وأوضحت إدارة البورصة المصرية بجلسة اليوم الأربعاء أنهُ بالإشارة إلى أحكام المادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2023، قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة اليوم توقيع التزام مالي قدره 5000 جنيه على الشركة يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

مع منح الشركة مهلة 15 يوم لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2023 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة اليوم توقيع إلتزام مالي قدره 25 ألف جنيه علي”بلتون” يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يُعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الإلتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتنص المادة 27 على بمتطلبات الإفصاح وسرعة الاستجابة لاستفسارات البورصة المصرية.

فيما تنص المادة 46 على ضرورة موافاة الشركة للهيئة والبورصة بنسخة من القوائم المالية السنوية الصادرة من مجلس إدارتها مرفقا بها تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على أن يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات

وأيضًا نصت على ارسال نسخة من القوائم المالية ربع السنوية (الدورية) الصادرة من مجلس إدارة الشركة مرفقًا بها تقرير الفحص المحدود على أن يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول التالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات .

وتجدر الإشارة إلي أن إدارة البورصة المصرية غرمت حوالي 17 شركة أخرى تم تغريمها لعدم الإلتزام بنص المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية .

وضمت قائمة الشركات كلا من حديد عز، و العز الدخيلة للحديد والصلب، والصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون، اكرو مصر للشدات والثقالات، جولدن بيراميزا بلازا

كما ضمت أيضًا كلاً من جولدن كوست للاستثمار السياحي، و الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وسبيد ميديكال، و انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز، بالإضافة إلي شركة مستشفى كليوباترا، والقلعة للاستثمارات المالية .

هذا إلي جانب شركة الاهلي للتنمية والاستثمار، و ثقة لإدارة الأعمال والتنمية، وبى اى جى للتجارة والاستثمار، و جينيال تورز، و البدر للاستثمار والتنمية، وأخيرًا القاهرة للدواجن .

وعلى صعيد أخر قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة اليوم توقيع إلتزام مالي قدره 10000 جنيه علي أسمنت سيناء يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يُعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الإلتزام بنهاية المهلة الممنوحة لها وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية أيضًا .

وبذلك تبلغ الحصيلة الإجمالية لإدارة البورصة المصرية بجلسة اليوم للشركات المذكورة حوالي 125 ألف جنيه .