البورصة المصرية تعلن قيد سندات خزانة بقيمة 80 مليار جنيه

أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم، عند قيد سندات خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، وذلك في بيان على شاشة التداول.

ونشرت البورصة بياناً على شاشة التداول تضمن إنه بالاشارة الى خطاب شركة مصر للمقاصة، وخطاب البنك المركزى بتاريخ 29 يناير الجارى، بشأن قيد سندات الخزانة المصرية، فقد تم الموافقة على قيد سندات بقيمة 80 مليار جنيه، موزعة على 80 مليون سند بقيمة اسمية 1000 جنيه.

14% عائد سنوي على السند يصرف كل 6 أشهر

وأوضح بيان البورصة ان معدل عائد السند ثابت قدره 14% سنوياَ يدفع كل سته أشهر فى 29 يوليو، و 29 يناير من كل عام، كما تم قيده في البورصة بنظام المتعاملين الرئيسيين.

ولفت بيان البورصة إلى أنه سيتم إدراج السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئـيسيين تحت كود الترقيم الدولي EGBGR02501F7 اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس 30 يناير الجارى.

وتستهدف «المالية» معدلات نمو اقتصادي العام المالي المقبل %6.4 مقارنة مع %6 مرجحة لنظيره الجارى، وعجزا كليا للموازنة 6.2% مقارنة مع %7.2 فى 2019 – 2020، ومعدلات دين تمثل %80 من الناتج المحلى نظير مستهدفات بين 89 و%83 العام المالى الجارى، معتمدة فى تحقيق هذه المعدلات على استئناف إجراءات الضبط المالى، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد القومى.

وشهد النصف الأول من العام المالى الجارى تحقيق فائض أولى بنسبة 0.5% بقيمة 30.5 مليار جنيه، مقابل %0.4 للفترة المماثلة من العام الماضى، بنحو 21 مليار جنيه.

ما يعنى الوصول إلى أرقام الفائض الأولى المستهدفة بنحو 2% لـ2019 – 2020، وفقا للدكتور محمد معيط وزير المالية فى مؤتمر إعلان المؤشرات المالية لأول 6 أشهر من العام الحالى (يوليو – ديسمبر 2019).