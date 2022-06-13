«البورصة المصرية» تعقد اجتماعات مع 38 شركة تابعة لـ«الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» لجذبها للطرح

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن لجان العمل المشتركة بين البورصة المصرية وبنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، تعقد اجتماعات ثنائية مع 38 شركة تابعة للبنوك الثلاثة، لتعريفها بمنافع وإجراءات واشتراطات عملية القيد والطرح فى سوق الأوراق المالية، لتنويع مصادر تمويلها وزيادة حجم أعمالها وتطوير عملياتها التشغيلية.

وأضافت المصادر أن إدارة الترويج فى البورصة المصرية كانت قد عقدت 12 اجتماعا مع لجان العمل المشكلة بين البورصة والبنوك الثلاثة خلال الفترة الماضية أسفرت عن بناء قاعدة بيانات تضم نحو 100 شركة موزعة على 75 تابعة للبنك الأهلى المصري، و11 لـ«القاهرة»، و14 بنك مصر، وذلك قبل تخفيضهم إلى 38 شركة عقب تحليل بياناتها وتقييمها لقياس مدى توافقها مع قواعد القيد.

ولفتت المصادر إلى أن تلك التحركات تأتى استكمالا لتفعيل خطط العمل والإجراءات التى تبنتها وأعلنت عنها إدارة البورصة المصرية خلال فعاليات تدشين خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يؤدى إلى زيادة سيولة ونشاط السوق وتطوير قدرات الشركات المقيدة، وأهمها بروتوكولات التعاون بين البورصة وبنوك الأهلى ومصر والقاهرة وذلك لتعريف محفظة شركاتها بفرص النمو من خلال القيد والطرح فى سوق الأوراق المالية.

وكانت إدارة البورصة قد شكلت 3 لجان عمل تنفيذية مشتركة مع البنوك الثلاثة، تضم كل منها 8 أعضاء، 5 من جانب البورصة، و3 من جانب البنوك.

يُذكر أن الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أشار فى حوار مع «المال» على هامش جولات «البورصة للتنمية» فى قنا والأقصر، أن عملية تحضير الشركات غير الجاهزة للقيد والطرح فى البورصة تستغرق فترة زمنية طويلة قد تمتد من عام إلى عامين، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال أنه حين عرضت إدارة البورصة عندما عرضت على شركة «فورى» مزايا الطرح، كانت الأخيرة غير مستعدة من النواحى التنظيمية واستغرقت عملية تجهيزها أكثر من عام، وهى الحال نفسها لشركة «إى فاينانس».

يُذكر أن «المال» كانت قد انفردت بتفاصيل خطة تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» فى شهر نوفمبر 2020 الماضي، والتى تعدها إدارة البورصة المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار EBRD، تتضمن إنشاء قائمة جديدة بالشركات المقيدة المميزة، وتحمل اسم «تميز».

كما أشارت «المال» إلى أن إدارة البورصة تجرى عملية تصنيف للشركات المقيدة فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الأداء التشغيلى والمالي، لتحديد المؤهل منها للانضمام للقائمة الجديدة، أو قائمة الشركات المميزة التى سيتم العمل على تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لها. وأشارت إلى أن خطة الهيكلة تتضمن إلزام الرعاة المعتمدين – بعد انتهاء عملية تنقيحهم- بالعمل على تأهيل جميع الشركات بالسوق، من حيث إنشاء إدارات محترفة لعلاقات المستثمرين، تقوم بمهام التواصل مع المساهمين والأطراف ذات العلاقة، وضمان التغطية البحثية، والمتابعة المستمرة، والإفصاح المحترف بشكل مستمر.