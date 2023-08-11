البورصة المصرية تطلق مؤتمرا ترويجيا بحضور جمهور الساحل الشمالي

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية في منطقة الساحل الشمالي وتحديدا بمدينة العلمين الجديدة.

وتشهد فعاليات المؤتمر كلمات ترويجية عن الاستثمار في سوق الأسهم من رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، والدكتور سامح الترجمان رئيس هيئة سوق المال الأسبق والرئيس التنفيذي بشركة ايفولف القابضة، بالإضافة إلى أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة ازيموت مصر.

قال رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة، إن البورصة تسعى لمخاطبة الجميع في أماكن وجودهم، وتغيير الصورة الذهنية عن البورصة المصرية المقتصرة على أنها للأغنياء فقط.

وقال سامح الترجمان رئيس مجلس ادارة إيفولف القابضة للاستثمار، إن الهدف من الإطلاق هو تنويع المنتجات الموجودة أمام المستثمرين.

وأضاف الترجمان، أن الاستفادة من كون مصر أكبر منتج للذهب بداية لدخول السلع إلى سوق المال، وأداة أمنة للاستثمار في الذهب.

وقال أحمد ابوالسعد، ازيكوت تركز صناديق استثمار تخدم كافة الشعب المصري، والمدخرات اليومية بتاعتك، باالاضفة الي إطلاق صندوق أسهم

سوق غير منظم مما يخلق فرص استثمارية جديدة، وخلق أدوات مالية ع الدهب، مؤكد على تنويع الأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين.