بورصة وشركات

البورصة المصرية تصل لأعلى مستوى منذ فبراير الماضي (جراف)

المؤشر يتأرجح بين مستويات 10000 و10700 نقطة منذ مارس
منى عبدالباري 5:17 م, السبت, 28 أغسطس 21 5:17 م, السبت, 28 أغسطس 21

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أنهى المؤشر الثلاثيني تداولات الأسبوع الماضي بالبورصة المصرية عند مستويات 11125 نقطة، وهو أعلى مستوى يحققه منذ إغلاقات فبراير الماضي.

المؤشر يتأرجح بين مستويات 10000 و10700 نقطة منذ مارس

ووفقا للتقارير الرسمية للبورصة المصرية يتحرك 30  EGX في نطاق مستويات 10300 نقطة، و 10700 نقطة، نزولا من مستويات 11525 نقطة في فبراير، و11546 نقطة في يناير.

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وتشهد البورصة المصرية منذ بداية أغسطس الماضي تحركات إيجابية على صعيد المؤشرات، وقيم التداولات، وسط ضخ سيولة جديدة بالسوق، واتجاها شرائيًا قويا للمستثمرون العرب.

وتوقع خبراء البورصة مواصلة السوق هذا الأداء الإيجابي، حتى نهاية العام، في ظل مواصلة الأسهم تمتعها بأسعار جاذبة، واحتمالية تنفيذ طروحات جديدة.

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بقلم منى عبدالباري

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