«البورصة المصرية» تصعد %1.8 بدعم تعافى الأسهم القيادية «التجارى الدولى» و«فورى»

قال محللون فنيون إن مؤشرات البورصة المصرية تمكنت من الصعود بنحو %1.8 بجلسة أمس الأربعاء، بدعم تعافى القياديات، وعلى رأسها «التجارى الدولى» و«فورى للمدفوعات الإلكترونية».

ويتوقع المحللون أن تواصل البورصة حركتها الصاعدة حتى مستويات 10500 نقطة على المدى القصير، وخاصة مع حالات تدنى الأسعار للأسهم حاليًّا.

وصعد سهم «التجارى الدولى» بنحو %1.8 و«فورى» بنحو %5 هذا وسجلت تداولات الأسهم إجمالًا حوالى 902 مليون جنيه، فيما جرى التداول على نحو 190 ورقة مالية، صعد من بينها أداء 125 وتراجع 11 آخرين، وظلت الباقية دون تغيرات.

وأنهت السوق تعاملات الأربعاء على صعود جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسى «EGX30» حوالى %1.8 إلى 10236 جنيه، كما ارتفع «EGX70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %3، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنحو %2.8 إلى 2743 نقطة.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافى 126 و3.5 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للبيع بقيمة 129.2 مليون جنيه.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة «انترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، إن «EGX30» سجل صعودًا بنحو %1.8 بفضل الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم القيادية، وعلى رأسها «التجارى الدولى» و«فورى».

وأضاف أن عملية الشراء جاءت بالقرب من مستويات الدعم 10000 نقطة، مرجحًا أن تستمر حالة الصعود للمؤشر الرئيسى نحو 10400 نقطة، بشرط الاستقرار أعلى دعم 10200.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقال عيد، إنهُ نجح أيضًا فى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 1800 نقطة.

وأكد أنه فى حال استمرار الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد يتجه المؤشر السبعينى لاختبار مستوى المقاومة الرئيسى وهو 1860 نقطة.

وفى سياق متصل، قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «عكاظ»، إن المؤشر الرئيسى استكمل أمس الأربعاء رحلة الصعود التى بدأها بجلسة الثلاثاء.

ولفت إلى أن أحجام التداول تحسنت إلى حد ما بالقرب من مستوى الدعم 10000 نقطة، مرجحًا أن يستكمل المؤشر صعودهُ حتى 10500 نقطة على المدى القصير.

وأوضح أبو اليزيد أن أسعار الأسهم الحالية مغرية للشراء، مشيرًا إلى أن المؤشر السبعينى يستهدف مستوى 1900 نقطة، كما أن الاستقرار أعلاها سيدفعهُ نحو 2000 ثم 2100 نقطة.

ونصح أحمد أبو اليزيد متعاملى البورصة المصرية، بالالتزام بإدارة رأس المال خلال الفترة الحالية، وعدم الإفراط فى استخدام «المارجن».