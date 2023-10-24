البورصة المصرية تصعد لمستويات قياسية جديدة بداية تعاملات اليوم

سيطر المسار الصاعد على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-10-2023، لتواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بنحو 0.75%، مسجلا مستوى 22741 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.73%، عند مستوى 6362 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.06%، عند مستوى 6362 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 174 سهما، ارتفع منهم 67 سهما، فيما تراجع 11 سهما، واستقر 96 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 195 ألف جنيه، و 7.78 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 7.83 مليون جنيه.