البورصة المصرية تصعد بقوة وEGX30 يحقق قمة جديدة بداية تعاملات اليوم

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 15-10-2023، على صعود قوي بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وقفز مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، نحو 1.67%، بداية تعاملات اليوم مسجلا قمة تاريخية جديدة عند 20665 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.13%، عند مستوى 3756 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.79%، عند مستوى 5689 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 149 سهما، ارتفع منهم 29 سهما، فيما تراجع 15 سهما، واستقر 105 أسهم دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.15 مليون جنيه، و1.22 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 2.37 مليون جنيه.