البورصة المصرية تصعد بقوة في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.. والرئيسي يتجاوز 19100 نقطة

وصل عدد الأسهم المتداولة إلي 185 سهما ارتفع منها 91 سهما

البورصة المصرية تصعد بقوة في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.. والرئيسي يتجاوز 19100 نقطة
جهاد سالم

جهاد سالم

11:46 ص, الثلاثاء, 5 سبتمبر 23

سيطر الصعود الجماعي القوي على مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 5-9-2023 بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 1.01%، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 19101 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.81%، مسجلا 3862 نقطة.كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.81% عند 6549 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 185 سهما، ارتفع منها 91 سهما، فيما تراجع 19 سهما، و استقر 75 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 6.48 مليون جنيه، و 23.57 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 30.05 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:46 ص, الثلاثاء, 5 سبتمبر 23