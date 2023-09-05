البورصة المصرية تصعد بقوة في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.. والرئيسي يتجاوز 19100 نقطة

سيطر الصعود الجماعي القوي على مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 5-9-2023 بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 1.01%، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 19101 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.81%، مسجلا 3862 نقطة.كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.81% عند 6549 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 185 سهما، ارتفع منها 91 سهما، فيما تراجع 19 سهما، و استقر 75 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 6.48 مليون جنيه، و 23.57 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 30.05 مليون جنيه.