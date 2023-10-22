البورصة المصرية تصعد بقوة في التعاملات الصباحية اليوم الأحد

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، بقوة في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 22-10-2023، بدعم من توجهات شرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

وقفز مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30″، بنحو 1.3%، مسجلا 21898 نقطة.

وارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 2.11%، عند 4001 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100″، بنسبة 1.97%، عند 6062 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 186، ارتفع منهم 74، فيما تراجع 19، و استقر 93 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.14 مليون جنيه، و 3.52 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 4.63 مليون.