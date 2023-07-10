البورصة المصرية تصعد بقوة اليوم وسهم «طاقة عربية» يقفز 3900% في أول يوم تداول

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الإثنين 18-6-2023، على ارتفاع قوي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” نحو 2.46% ليغلق عند مستوى 16963 نقطة.

وارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 4.33%، عند مستوى 3374 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 3.96%، عند 5009 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.5 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منهم 102 سهما، وتراجع 30 سهما، فيما استقر 70 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 55 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 149 مليار جنيه، مقابل تريليون و 94 مليار ا مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع، بصافي قيمة 97.17 مليون جنيه، و 133.85 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 231.02 مليون .

جدير بالذكر أنه تم اليوم بدء التداول على سهم طاقة عربية، دون التقيد بالحدود السعرية.

وقفز سهم طاقة عربية نحو 3900%، اليوم ليغلق عند مستوى 20 جنيها.