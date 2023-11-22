البورصة المصرية تصعد بداية اليوم وEGX30 يقترب من 25000 نقطة وEGX70 يتخطى 5000 نقطة

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين المصريين.

واقترب مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، من منطقة 25000نقطة مجددا في التعاملات الصباحية بعد ارتفاعه نحو 0.73%.

وتخطى مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، مستوى 5000 نقطة، لأول مرة بعد صعوده 1.49%.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، للهبوط بنسبة 1.34%، مسجلا مستوى 7341 نقطة.ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 187 سهما، ارتفع 81 سهما، وتراجع 17 سهما، فيما استقر 89 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 13.21 مليون جنيه، و 55.62 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 66.83 مليون جنيه.