البورصة المصرية تصحح مسارها وتصعد 1.4%

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاعًا عامًا لمؤشراتها، حيث صعد الرئيسي EGX 30 بنحو 1.4%، ليختتم الجلسة بأعلى مستوياته عند 11563 نقطة.

وتباينت آراء الخبراء حول أداء مؤشرات البورصة، فهناك بعض التحليلات بأن الارتفاع الذي شهدته السوق خلال جلسة اليوم ما هو إلا تصحيح للهبوط الذي جاء ببداية الأسبوع، بينما توقع آخرون أن هذا قد يكون البداية لدفعة قوية لأعلى، بتحقيق المؤشر الرئيسي EGX 30 لمستويات 12000 نقطة، وقفز “السبعيني” لمستويات 2350 نقطة.

كما ارتفع السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة بحوالي 1.2%، ليُغلق عند مستوى 1986 نقطة، محققًا أعلى مستوياته بمنتصف الجلسة عند 1994 نقطة ، وجاء الأوسع نطاقًا EGX 100 مرتفعا بمعدل 1.1%، ليقفز عند أعلى مستوياته 3003 نقطة في النصف الأول من الجلسة، متمسكًا بالثبات العرضي بمستوى 2994 نقطة خلال الربع الأخير من الجلسة حتى الختام.

وارتفعت قيم التداول بجلسة الثلاثاء، لتبلغ نحو 744.5 مليون جنيه، من خلال 36 ألف عملية بيع وشراء بين المستثمرين على 315.3 مليون سهم، بمشاركة 193 شركة، كما صعد رأس المال السوقي محققًا سيولة بحوالي 728.9 مليار جنيه.

وجاء قطاع البنوك في المقدمة من حيث الأداء، ليحقق إجمالي قيم التداول بنحو 47 مليون جنيه، وقيمة سوقية تعادل 182 مليار جنيه، كما ارتفعت قيمة البنك التجاري الدولي بنحو 2.41%، ليبلغ أعلى سعر له عند 51.5 جنيه.

وقال إيهاب السعيد محلل سوق المال وعضو مجلس إدارة البورصة سابقًا، إن الصعود الذي حققته مؤشرات البورصة خلال الجلسة ما هو إلا تصحيح للهبوط الذي جاء خلال أول جلستين من الأسبوع.

وتوقع السعيد اقتراب المؤشر الرئيسي EGX 30 من مستويات 11700 نقطة، معاودًا التحركات العرضية مابين 11500 و 11700 نقطة، كما أشار إلى ارتداد السبعيني EGX 70 من مستويات الدعم عند 1930 نقطة، يدفعه بتحقيق مستوى 2030 نقطة، ليستكمل تحركاته العرضية مابين 1950 و 2030 نقطة خلال جلسة غدًا الأربعاء.

وأضاف محلل سوق المال وعضو مجلس إدارة البورصة سابقًا، أن السوق تحتاج إلى إعادة تقييم للأصول وأسعار الأسهم، مشيرًا إلى أن الصفقة التي تعد محل جدال من قِبل الكثيرين المتمثلة في استحواذ بنك أبوظبي الأول على حصة لا تقل عن 51% من أجمالي أسهم المجموعة المالية هيرمس بسعر 19 جنيها للسهم الواحد رغم تداول الأسهم خلال الجلسات بسعر 15 جنيها وتقييمات من خبراء ماليين بقيمة السهم عند 23 جنيها، أوضحت أن السعر السوقي للأسهم أقل من قيمته الفعلية.

وأكد محلل سوق المال وعضو مجلس إدارة البورصة سابقًا، أن السوق كانت في انتظار قفزة مرتفعة بمعدلات السيولة عقب الإعلان عن صفقة هيرمس، التي تعد أهم الركائز للسوق المحلية المصرية.

وقال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، أن السوق تشهد قوة شرائية بدأت منذ النصف الثاني من جلسة الاثنين، وهذا سينعكس ايجابًا على السيولة وارتفاع أحجام التداول خلال الجلسات القليلة المقبلة.

وأضاف رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي EGX 30 يستهدف اختراق 11700 نقطة على المدى القصير، وتحقيق مستويات 12000 نقطة على المدى المتوسط، متوقعًا تحقيق السبعيني EGX 70 لـ2100 نقطة، كما يعد اختراقه إشارة بالقفز لمستويات 2350 نقطة.