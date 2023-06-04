رهن خبراء التحليل الفنى تمكن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 من استعادة المسار الصاعد على الأجل القريب بتجاوز مستوى 17700 نقطة، ما يدفعه لاستهداف مستويات 18000 إلى 18400، طالما حافظ على البقاء أعلى مستوى الدعم 17200.

وأشار الخبراء إلى تفوق أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، إذ تمكن من تحقيق مستويات قياسية جديدة، مع استمرار فرص استهداف المزيد من الصعود.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأحد على تباين، بعد أن فقد المؤشر الرئيسى EGX30 جميع مكاسبه الصباحية، ليغلق على تراجع 0.44%، عند مستوى 17455 نقطة.

وقفز مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 3.11%، عند مستوى 3391 نقطة، وارتفع EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.46% عند 5048 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداولات على الأسهم 2.84 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند تريليون و135 مليارا، مقابل تريليون و140 مليارا مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافى 65.46 مليون و30.58 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 96.04 مليون.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 اقترب من مستوى المقاومة المهمة 17700 نقطة فى بداية جلسات الأسبوع الجاري.

وأوضح أن ذلك قبل أن تظهر عليه الضغوط البيعية نتيجة عمليات جنى الأرباح حول مستوى المقاومة المهمة والخاصة بالأجل المتوسط المشار إليه.

ونوه جمال الدين بأن اختراق مستوى 17700 نقطة، يفتح الباب أمام EGX30 لاستهداف مستويات 18200-18400 نقطة.

ولفت جمال الدين إلى أن التراجعات التى سجلها EGX30، فى النصف الثانى من جلسة أمس، تظل حتى الآن فى النطاق البيعى التصحيحى ولا تعتبر مقلقة طالما حافظ المؤشر على البقاء أعلى منطقة الدعم 17200- 17150 نقطة.

وقال ريمون نبيل عضو الاتحاد الدولى المحللين الفنيين، إن مؤشر EGX30 لا يزال يتحرك فى اتجاه صاعد على المدى المتوسط، رغم تعرضه لعملية تصحيح على المدى القصير خلال الفترة الماضية.

وواصل نبيل بأن EGX30 تمكن الأسبوع الماضى من اختراق مستوى 17200 نقطة لأعلى، ليعيد التجربة على مستوى 17800.

ونوه بأن القوى البيعية مازالت تظهر بالقرب من تلك المستويات، مما دفع الموشر للإغلاق عند مستوى 17455 نقطة فى أولى جلسات الأسبوع.

وحدد نبيل مستوى الدعم الفرعى للمؤشر عند 17200 نقطة والدعم الرئيسى عند 16600، متوقعا استمرار تحرك EGX30 عرضيا على المدى القصير ما بين أعلى تلك المستويات ودون مستويات 17800-18100 نقطة كمنطقة مقاومة رئيسية.

ولفت نبيل إلى انتهاء التحركات التصحيحية لن يتحقق دون الإغلاق أعلى 18100 نقطة، بمعدلات تداول مرتفعة، مما قد يعيد EGX30 للمسار الصاعد مرة أخرى على الأجل القصير.

وأشار إلى تفوق أسهم القطاع العقاري خلال ارتفاع EGX30 فى الفترة الأخيرة، حيث استطاع بعضها الصعود مايقرب من 25%، لافتا إلى أن النظرة الفنية للقطاع لاتزال متفائلة بعد معدلات التنفيذ العالية نسبيا مؤخرا.

ونوه بأن أى تصحيح قد تشهدها أسهم القطاع ستكون مؤقتة، ويتبعها معاودة الصعود مرة أخرى.

وأشار حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار فى شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إلى إغلاق المؤشر الرئيسى بالمنطقة الحمراء أمس، واستمرار “السبعينى” فى حصد المكاسب.

ولفت عيد إلى انخفاض EGX30 بأكثر من 77 نقطة أمس تأثرا بعمليات جنى الأرباح الرأسمالية بالأسهم القيادية والتى قد شهدت صعودا جماعيا خلال الفترة الأخيرة، وكذلك اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو البيع وجنى الأرباح.

وقال إن استقرار EGX30 أعلى مستوى الدعم الرئيسى 17400 نقطة قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسى 17700 نقطة.

وواصل بأنه فى حالة استمرار عمليات جنى الأرباح وعدم تمكن EGX30 من الحفاظ على مستوى الدعم 17400 نقطة فقد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم التالى 17000 نقطة.

وعلى صعيد EGX70، أشار عيد إلى استمرار المؤشر تحقيق المكاسب اليومية وتسجيل مستويات قياسية جديدة إذ ارتفع مايزيد على 102 نقطة أمس، بنسبة صعود 3.11%.

وتوقع عيد اتجاه EGX70 لتحقيق مستوى قياسى جديد، وفى حالة ظهور عمليات جنى الأرباح فقد يختبر المؤشر السبعينى مستوى الدعم الرئيسى 3300 نقطة.