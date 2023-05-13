البورصة المصرية تسجل 6.55 مليار جنيه مبيعات أجنبية منذ بداية العام (جراف)

سجلت مبيعات المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية 6.55 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بنسبة 8.4% من التعاملات خلال هذه الفترة.

وفي المقابل اتجه المستثمرون المصريون، والعرب نحو الشراء بصافي 4.36 مليار جنيه، بنسبة 83.2% من التعاملات، والعرب بـ 2.195 مليار جنيه، بنسبة 8.4% من التداولات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتشهد أسواق المال بالدول الناشئة حالة من القلق نتيجة نزوح الأموال على خلفية زيادة أسعار الفائدة عالميا لمحاربة القفزات التضخمية الناتجة عن الارتفاعات السعرية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي اقتنص المصريون المصريين، والعرب 93.8% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، مع الاتجاه نحو الشراء بصافي 346.9 مليار جنيه.

وكان نصيب المستثمرون المحليون من التعاملات 85.9% من التعاملات بصافي شراء 128.9 مليار جنيه، والعرب 7.9% من التعاملات، بصافي شراء 218 مليار جنيه.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي 346.9 مليار جنيه، بنسبة 6.2% من التعاملات.