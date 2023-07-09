البورصة المصرية تسجل هبوطًا عنيفًا خلال تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 9-6-2026، على هبوط عنيف.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 3.2%، ليغلق عند مستوى 1655 نقطة. وهوى مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 6.9%، عند مستوى 3234 نقطة.

وانخفض مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 6.38%، عند 4818 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.38 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهمًا، ارتفع منها 7 أسهم، وتراجع 140 سهما، فيما استقر 52 أخرى دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصربين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 23.64 مليون جنيه، و1.98 مليار على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 2 مليار جنيه.