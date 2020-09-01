البورصة المصرية تسجل تداولات قياسية بقيمة 2.9 مليار جنيه في ختام جلسة هابطة

البورصة المصرية تغلق هابطة لليوم الثانى على التوالى

سجلت البورصة المصرية تداولات قياسية على الأسهم بقيمة 2.9 مليار جنيه فى ختام جلسة الثلاثاء التى شهدت هبوطا جماعيا لمؤشراتها لليوم الثانى على التوالى.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 11233 نقطة.

بينما هبط مؤشر ”egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.96 % إلى 1830 نقطة، وكذلك “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.13 % إلى 2732 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 2.9 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

البورصة المصرية: انخفاض رأس المال السوقى 5 مليارات جنيه

أسعار الأسهم في البورصة المصرية

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 49 سهمًا من إجمالى 181، بينما هبط 108، وبقى 24 دون تغير.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 5 مليارات جنيه تقريبًا ليغلق عند 625.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 630.8 مليار جنيه بجلسة الاثنين.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها ورأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه وسط اتجاه بيعى للأجانب.

صفقة راميدا سبب ضخامة التداولات بالجلسة

وشهدت الجلسة تنفيذ صفقة إعادة هيكلة ضخمة على أسهم شركة العاشر من رمضان للمستحضرات الطبية “راميدا” بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وقالت راميدا فى إفصاح مختصر للبورصة إن هذه الصفقة تمت فى إطار عملية إعادة الهيكلة المنصوص عليها فى نشرة الطرح دون ذكر تفاصيل أخرى.

وطرحت راميدا فى 2 ديسمبر الماضى 376.6 مليون سهم، تُمثل 60% من أسهمها فى السوق الثانوية بالبورصة المصرية.

وشمل الطرح شريحتين، إحداهما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى عام للجمهور بالسوق المصرية.

وتم بيع الأسهم ضمن عملية الطرح المشترك من جانب المساهم الرئيسي فيها شركة “Greville Investing Ltd” (المساهم البائع) المالك لنحو 60% من الأسهم.