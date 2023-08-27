البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى لها في التاريخ وتكسر حاجز 18500 نقطة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، جماعيا حتي منتصف تعاملات اليوم الأحد 27-8-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصرين.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.54% خلال تعاملات اليوم، ليتخطى قمته التاريخية السابقة ويقترب من مستوى 18500 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنحو 1.37% مسجلا 3752 نقطة.وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100” بنحو 1.41% عند 5520 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 194 سهما، ارتفع منهم 106 فيما تراجع 16، و استقر 72دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 22.4 مليون جنيه، و 7.6 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 30.02 مليون.