البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى لها في التاريخ وتكسر حاجز 18500 نقطة

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 194 سهما

البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى لها في التاريخ وتكسر حاجز 18500 نقطة
جهاد سالم

جهاد سالم

12:54 م, الأحد, 27 أغسطس 23

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، جماعيا حتي منتصف تعاملات اليوم الأحد 27-8-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصرين.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.54% خلال تعاملات اليوم، ليتخطى قمته التاريخية السابقة ويقترب من مستوى 18500 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنحو 1.37% مسجلا 3752 نقطة.وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100” بنحو 1.41% عند 5520 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 194 سهما، ارتفع منهم 106 فيما تراجع 16، و استقر 72دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 22.4 مليون جنيه، و 7.6 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 30.02 مليون.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:54 م, الأحد, 27 أغسطس 23