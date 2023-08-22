البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى إغلاق في 5 سنوات بمكاسب 19 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، جماعيا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 22-8-2023، بمكاسب سوقية نحو 19 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.65%، ليغلق عند مستوى 18216 نقطة، كأعلى مستوى من منذ 5 سنوات .

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.14%، عند مستوى 3716 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.2%، عند 5464 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.47 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 201 سهما، ارتفع منهم 98 سهما، وتراجع 41 سهما، فيما استقر 62 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 238 مليار جنيه، مقابل تريليون و 219 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء، بصافي قيمة 67.84 مليون جنيه، و 17.83 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 85.67 مليون جنيه.