البورصة المصرية تسجل أداء متباينا بمنتصف تعاملات الخميس بدفع مبيعات أجنبية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباينا بمنتصف تعاملات جلسة الخميس (نهاية الاسبوع) وسط اتجاه بيعى للأجانب وشرائى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.18% عند 11722 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38%، ليسجل 2010 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.3% إلى 3040 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 630 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة حتى الساعة 12:00

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 62 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 38 سهمًا، وبقي 87 دون تغيير.

واختتمت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات بلغ 2.2 مليار جنيه على الأسهم.

محللون : صفقة فوري قد تنعش البورصة المصرية بجلسة الخميس

شركة فوري

وشهدت جلسة الأمس، إعلان شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية شراء بنك مصر (عضو مجلس الإدارة) حصة أسهم ضخمة بقيمة إجمالية قدرها 1.47 مليار جنيه .

وتوقع محللون فنيون أن تتجه البورصة المصرية بجلسة اليوم الخميس –آخر جلسات الأسبوع الحالي– نحو مقاومة 11800 نقطة، وتجاوزها سيدفعها نحو 12000 ثم 12065 نقطة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن مؤشر «EGX30» شهد حوالى 7 جلسات متتالية من الصعود، ما جعله يقترب من مستوى المقاومة الرئيسى عند 12065 نقطة.

وأوضح أن المؤشر يتعرض لعملية تصحيح محدود قرب هذا المستوى ما يجعله يتخلى عن جزء من مكاسبة، مشيرًا إلى أنه فى طريقة للوصول نحو 12065 نقطة.

وأشار «النمر» إلى أن تجاوز مستوى 12065 نقطة سيفتح له باب الصعود للتحرك نحو مستوى 12500 نقطة.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية»، إن صفقة «فورى» دعمت أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال النصف الثانى من الجلسة، خاصة أن هذا السهم له وزن نسبى بالمؤشر الرئيسى.

وأضاف أن المؤشر متجه بهذا الأداء الإيجابى إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسى وهو 11800 نقطة باختراقه والاستقرار أعلاه، مستهدفًا مستوى المقاومة الثانى وهو 12000 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقال «عيد» إنه نجح فى اختراق مستوى المقاومة 2000 نقطة، والإغلاق أعلاه، موضحًا أن هذا سيدفعه لاختبار مقاومة 2060 نقطة.