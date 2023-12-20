البورصة المصرية تستهل تعاملات اليوم من المنطقة الخضراء

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.59%، ليصل مستوى 25223 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.49%، مسجلا مستوى 5452 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.57%، مسجلا مستوى 7917 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 182 سهما، ارتفع 56 سهما، وتراجع 23 سهما، فيما استقر 103 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 30.55 مليون جنيه، و 9.58 مليون جنيه على الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 40.13 مليون جنيه.