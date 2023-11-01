البورصة المصرية تستهل تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 1-11-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين العرب.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، نحو 0.75%، عند مستوى 22720 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.54%، عند مستوى 4349 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.6%، عند مستوى 6515 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 159 سهما، ارتفع منها 35 سهما، فيما تراجع 15 سهما، واستقر 109أسهم دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 33.8 مليون جنيه، و2.43 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 36.24 مليون جنيه.