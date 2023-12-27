البورصة المصرية تستهل تعاملات اليوم على ارتفاع قوي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 27-12-2023، على ارتفاع جماعي قوي وسط توجه شرائي للمستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.25%، مسجلا مستوى 24295 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.88%، عند مستوى 5390 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1%، ليصل مستوى 7741 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 179 سهما، ارتفع 64 سهما، وتراجع 9 أسهم، فيما استقر 106 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بصافي قيمة 6.95 مليون جنيه، و6.91 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 13.87 مليون جنيه.