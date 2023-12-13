البورصة المصرية تستهل تعاملات اليوم على صعود

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 13-12-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.3%، مسجلا مستوى 24143 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.94%، مسجلا مستوى 5170 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.83%، مسجلا مستوى 7500 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 170 سهما، ارتفع 53 سهما، وتراجع 9 أسهم، فيما استقر 108 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 3.13 مليون جنيه، و 935.6 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 4.06 مليون جنيه.