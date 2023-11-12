البورصة المصرية تستهل تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 12-8-2023، على ارتفاع جماعي وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.27%، مسجلا مستوى 24378 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.18%، عند مستوى 4713 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.16%، عند 6989 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 180 سهما، ارتفع 72 سهما، وتراجع 9 أسهم، فيما استقر 99 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 12.53 مليون جنيه، و 9.34 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 21.9 مليون جنيه.