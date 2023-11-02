البورصة المصرية تستهل تعاملات اليوم على ارتفاع بنحو 1%

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 2-11-2023، وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بنسبة 0.98%، عند مستوى 22653 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.01%، عند مستوى 4348 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.05%، عند مستوى 6512 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 170 سهمًا، ارتفع منهم 59 سهمًا، فيما تراجع 4 أسهم، واستقر 107 أسهم دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 1.11 مليون جنيه، و2.32 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 3.43 مليون جنيه.