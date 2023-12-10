البورصة المصرية تستهل تعاملات اليوم بتحركات متباينة

سيطرت التحركات المتباينة على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأحد 10-12-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.16%، عند مستوى 24646 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.61%، مسجلا مستوى 5318 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.44%، مسجلا مستوى 7716 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 190 سهما، ارتفع 62 سهما، وتراجع 22 سهما، فيما استقر 106 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع، بصافي قيمة 14.8 مليون جنيه، و 159.1 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 14.96 مليون جنيه.