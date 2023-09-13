البورصة المصرية تستهل تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي لمؤشراتها

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-9-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.27% عند مستوى 19195 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.29%، عند مستوى 3789 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.32% عند 5575 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 165 سهما، ارتفع منهم 42 سهما، فيما تراجع 11 سهما، و استقر 112 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 440 ألف جنيه، و 6.93 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 7.37 مليون جنيه.