بورصة وشركات

البورصة المصرية تستهل تعاملات الثلاثاء بأداء متباين .. والثلاثيني يصعد 1.1%

السبعيني يهبط 0.19%
أسماء السيد 10:33 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 10:33 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم –الثلاثاء- على تباين في الأداء، وسط صعود لمؤشرها الرئيسي “egx30” بـ 1.1% عند 11306 نقطة .

وعلى جانب أخر تراجع أداء المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 0.19% عند 2341 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 0.06% وسجل 3325 نقطة .

وأغلقت مؤشرات السوق بجلسة أمس على تراجعات جماعية، بعد أن أنهى مؤشر «EGX30» الرئيسى تعاملاته على هبوط بشكل محدود بلغ %0.07 ليصل إلى مستوى 11178 نقطة.

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بينما انخفض «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ بلغ %3.6 إلى 2345 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا %2.8 إلى 3323 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم، أمس الاثنين، حوالى 1.7 مليار جنيه، وجرى التعامل على 2013 سهما، ارتفع منها 29، وانخفضت 117، بينما استقرت 57 سهمًا عند نفس مستويات جلسة الأحد.

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ووصف محللون فنيون تراجعات السوق أمس، وبشكل خاص الأسهم الصغيرة، بأنها منطقية لعدة أسباب، أبرزها استدعاء الشراء الهامشى فى بعض الأوراق المالية، إلى جانب تضخم أسعار بعض أسهم المضاربات فى المؤشر السبعينى، وبالتالى حدوث عمليات جنى أرباح طبيعية.

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بقلم أسماء السيد

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