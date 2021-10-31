بورصة وشركات

البورصة المصرية تستهل تعاملات الأحد على هبوط جماعي تأثرًا بقرار رفع أسعار الغاز

الرئيسي يتراجه 0.74%
أسماء السيد 10:44 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21 10:44 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

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استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الجاري، على هبوط جماعي لمؤشراتها، والتي تُمثل الجلسة الأولى عقب القرار الصادر يوم الخميس الماضي برفع تسعيرة الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي.

وهبط “egx30” بنسبة 0.74% وسجل 11421 نقطة، كما تراجع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ewi” بنسبة 0.27% ووصل 2299 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 0.58% عند 3280 نقطة.

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وكان مجلس الوزراء قرر الخميس الماضى زيادة أسعار الغاز لمصانع الحديد، والأسمنت، والبتروكيماويات بنسبة %28، لتصل إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تثبت عند 4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى.

وتوقع خبراء البورصة المصرية تحركات هابطة للسوق على مدار جلسات الأسبوع الحالى، نتيجة الآثار المترتبة على قرار الحكومة برفع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت، والحديد، والأسمدة، مرجحين أن تتأثر أسهم هذه الشركات، ولكن بنسب متفاوتة، وفقًا لقدرة كل منهما على تمرير الزيادات للمستهلكين.

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وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضى على تباين مؤشراتها، وكان الرابح الأوحد فيه المؤشر الثلاثينى EGX30 بنسبة صعود %3.36، بينما شهد EGX70 عمليات جنى أرباح هبطت به %4.48، ما انعكس على «الأوسع نطاقًا» EGX100 ليتراجع %2.68 إلى مستوى 3299 نقطة.


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بقلم أسماء السيد

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