البورصة المصرية تستهل تعاملاتها بتباين في الأداء لليوم الثاني على التوالي

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الإثنين، على تباين في الأداء، وذلك للجلسة الثانية على التوالي بالأسبوع الجاري، سجل فيه مؤشرها الرئيسي “egx30” هبوطًا بـ 0.02% ليصل 1390 نقطة .

وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” ارتفاعًا بـ0.11% عند 530 نقطة، فيما هبط الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 0.02% ليصل 1394 نقطة، وأرتفع نظيرهُ متساوي الأوزان “egx50” بـ 0.15% عند 1977 نقطة .

وبلغت تداولات الأسهم 785 مليون جنيه للاسهم فقط، مضتمنًا صفقة كبيرة الحجم نُفذت على أسهم العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بقيمة 726 مليون جنيه حسبما ذكر محللون فنيون لـ”المال” .

اختتمت البورصة المصرية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع الحالى بصعود طفيف، سجل فيه مؤشرها الرئيسي egx30 ارتفاعا 0.4% ليصل إلى 13892 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.12% ليصل 530 نقطة، كما ارتفع الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 0.14% ليسجل 1395 نقطة، ونظيره متساوي الأوزان “egx50” بحوالى 0.15% ليسجل 1974 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم 383.5 مليون جنيه من إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 168 سهم، هيمن الصعود على أداء 61 سهم، وتراجع 55 آخرون ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 702.369 مليار جنيه .

واتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 52.7 ملوين جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب بيعا بصافي 41.9 و 10.7 مليون جنيه على التوالي.

يتوقع محللون أن تشهد البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري اتجاهًا عرضيًا مائلًا للصعود، مع تحركات إيجابية انتقائية لأسهم 3 قطاعات (العقارات، والصناعة، والسياحة) بدعم مبادرات حكومية من شأنها دعم شركاتها.