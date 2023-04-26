البورصة المصرية تستهدف 17800 نقطة الأسبوع الجارى

توقع خبراء التحليل الفنى استهداف مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 مستويات 17700 إلى 17800 نقطة الأسبوع الجارى، والتى قد تظهر قربها ضغوط بيعية وعمليات جنى أرباح بشكل مؤقت.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع الماضى على تباين، وتراجع EGX30، بنحو %0.88 ليغلق عند 17516 نقطة، فيما صعد EGX70 بنسبة 0.74 إلى 2991 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا بنحو %1.43 مسجلا 4549 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 0.71%، بما يعادل 8 مليارات جنيه، ليغلق عند تريليون و122 مليارا، مقابل تريليون و114 مليارا فى الأسبوع قبل الماضى.

قال محمد رضوان، محلل فنى لأسواق المال بشركة تريد بيديا الإماراتية، إن مؤشر EGX30لا يزال فى اتجاه صاعد على المدى المتوسط، ولكى يستكمل هذا المسار لديه منطقة مقاومة محورية حول 17800 نقطة، لابد من الإغلاق فوقها.

ولفت رضوان إلى أنه يجب التعامل مع المناطق الراهنة بحرص لإمكانية ظهور قوى بيعية، قد توقف المسار الصاعد ولو مؤقتا.

ونصح المتعاملين بالتحوط وتوفير سيولة وتخفيف المراكز الشرائية المفتوحة، حال اقتراب المؤشر من 17800 نقطة.

كما نصح المتعاملين بعدم استخدام الشراء الهامشى بالوقت الحالي، محددا مستوى حماية الأرباح دون 17000 نقطة، والدعم عند 16600 وصولا إلى 16000 نقطة.

ولفت رضوان إلى أنه حال تمكن EGX30، من اختراق منطقة المقاومة الرئيسية 17800 نقطة، فمن المرجح أن يستهدف مستويات 19000 إلى 20000 نقطة.

وقال رضوان إن الأحداث المحيطة بمصر، سواء فى السودان أو تقرير وكالة ستاندرد آند بورز الذى وضع التصنيف الائتمانى المستقبلى لمصر بالمنطقة السلبية فكلها عوامل قد تكون مساعدة وليست الرئيسية حال ظهور القوى البيعية وعدم قدرة المشترين على دعم السوق للفترة المقبلة.

قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار فى شركة القاهرة الوطنية لتداول الاوراق المالية، إلى التراجع المحدود للمؤشر الرئيسى فى آخر جلسات، تأثرا بالأداء المتذبذب لبعض الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات الأجنبية نحو البيع.

وتوقع عيد أن يسعي EGX30 للاستقرار خلال تعاملات الأسبوع الجارى أعلى مستوى الدعم الرئيسى 17400 نقطة، ما قد يدفعه لاستهداف استعادة مقاومة 17700 نقطة.