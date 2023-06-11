البورصة المصرية تستكمل مسار الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 11-6-2026، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين .

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.62%، مسجلا مستوى 17804 نقاط.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة” EGX70″ بنحو 0.79%، مسجلا 3681 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100” بنحو 0.97% عند 5385 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 191 سهما، ارتفع منهم 91 سهما، فيما تراجع 21 سهمت، و استقر 80 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 91.41 مليون جنيه، و 49.71 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 141.42 مليون.