البورصة المصرية تستكمل مسار الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 24-12-2023.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.45%، مسجلا مستوى 24414 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.72%، عند مستوى 5428 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.55%، ليصل مستوى 7806 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع 59 سهما، وتراجع 71 سهما، فيما استقر 69 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 29.73 مليون جنيه، و 2.38 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 32.11 مليون جنيه.