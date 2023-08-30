البورصة المصرية تستكمل مسار الصعود حتى منتصف تعاملات الأربعاء

استكملت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 30-8-2023، بدعم من مشتريات للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي” EGX30″ بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 18778 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنحو 1.06%، مسجلا 3835 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100” بنحو 0.76% عند 5611 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 202 سهم، ارتفع منها 92 فيما تراجع 43 و استقر 67 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 32.91 مليون جنيه، و 20.1 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 53.02 مليون.