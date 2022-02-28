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البورصة المصرية تستكمل الهبوط في منتصف التعاملات بضغط مبيعات الأجانب

اتجه المستثمرون المصريون والعرب للشراء بصافي قيمة 12.1 مليون جنيه و64.7 مليون جنيه
جهاد سالم 1:02 م, الأثنين, 28 فبراير 22 1:02 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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استكملت مؤشرات البورصة المصرية الهبوط الجماعي بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 28 فبراير، وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين الأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.55% مسجلا مستوى 11112 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 EWI، بنحو 0.52%، مسجلا 1832 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI، بنسبة 0.48%، عند مستوى 2809 نقطة.

وسيطر التراجع على نحو 46 سهما فيما صعد 27 سهما واستقر 97 سهما دون تغير.

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واتجه المستثمرون المصريون والعرب للشراء بصافي قيمة 12.1 مليون جنيه و64.7 مليون جنيه حتي منتصف تعاملات اليوم، فيما اتجه الأجانب للبيع بصافي قيمة بلغت 76.87 مليون جنيه.

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بقلم جهاد سالم

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