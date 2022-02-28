البورصة المصرية تستكمل الهبوط في منتصف التعاملات بضغط مبيعات الأجانب

استكملت مؤشرات البورصة المصرية الهبوط الجماعي بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 28 فبراير، وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين الأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.55% مسجلا مستوى 11112 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 EWI، بنحو 0.52%، مسجلا 1832 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI، بنسبة 0.48%، عند مستوى 2809 نقطة.

وسيطر التراجع على نحو 46 سهما فيما صعد 27 سهما واستقر 97 سهما دون تغير.

واتجه المستثمرون المصريون والعرب للشراء بصافي قيمة 12.1 مليون جنيه و64.7 مليون جنيه حتي منتصف تعاملات اليوم، فيما اتجه الأجانب للبيع بصافي قيمة بلغت 76.87 مليون جنيه.