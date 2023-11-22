البورصة المصرية تستكمل المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.93%، مسجلا مستوى 25004 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 2.14%، مسجلا مستوى 5039 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.83%، مسجلا مستوى 7376 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 200 سهم، ارتفع منها 131 سهما، وتراجع 27 سهما، فيما استقر 42 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 42.43 مليون جنيه، و63.49 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 105.93 مليون جنيه.