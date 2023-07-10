البورصة المصرية تستكمل الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم الإثنين

استكملت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-7-2023 ، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.69% ، مسجلا مستوى 16669 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 1.34%، مسجلا 3274 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، نحو 1.2%، عند 4876 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 195 سهما، ارتفع منها 56 سهما، فيما تراجع 40 سهما، واستقر 99 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 70.63 مليون جنيه، و90.69 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 161.33 مليون جنيه.

